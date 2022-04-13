У Байдена готовы дать Украине новое важное вооружение: о чем идет речь
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США работают над поставкой артиллерии Украине, изучают другие запросы
Соединенные Штаты Америки заявили, что сейчас сотрудничают с союзниками для того, чтобы в ближайшее время предоставить Украине артиллерию. Кроме того, в Пентагоне рассматривают вероятность выделения еще одного пакета помощи в виде новой боевой техники, а также защитного снаряжения.
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Как заявила спикер Белого дома Джен Псаки в комментарии "The Washington Post", в планах россии попытка окружить и ликвидировать украинских военных в восточной части государства, а также и в дальнейшем бомбить Украину ракетами, чтобы максимально ослабить ее.
"Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что россия скорректирует свою жестокую тактику", — сообщила Псаки, добавив, что именно поэтому США не будет останавливать поставки пакетов помощи для страдающей страны от военной злости.
Также представитель Белого дома добавила, что США выделили Украине 1,7 миллиарда долларов, а также работают над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые несколькими днями ранее обсуждались во время переговоров между правительствами.
"Мы работаем над тем, чтобы предоставить им артиллерию из запасов США, а также облегчить опрокидывание от других союзников и партнеров, как мы сделали из С-300 и отправкой батарейной системы Patriot", — сказала американская представительница.
Западный портал также отмечает, что у Байдена готовы резко расширить спектр вооружений, поставляемых в Украину. Пентагон также намерен передать армейский внедорожник Humvee и ряд другого сложного оборудования.
Согласно данным издания, новый пакет военной помощи Киеву на сумму $750 млн предварительно содержал вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы для защиты в случае химической, биологической или ядерной атаки.
В настоящее время неизвестно, будет ли все из вышеуказанного перечня содержаться в финальном пакете помощи, ведь в Минобороне США заявили, что вертолеты российского производства в список не будут включать.
Ранее Телеграф сообщал, что в Соединенных Штатах Америки сообщили о планах по выделению для украинских защитников еще одного пакета финансовой помощи общую сумму в 750 миллионов долларов.
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