У Байдена готовы дать Украине новое важное вооружение: о чем идет речь

США работают над поставкой артиллерии Украине, изучают другие запросы

Соединенные Штаты Америки заявили, что сейчас сотрудничают с союзниками для того, чтобы в ближайшее время предоставить Украине артиллерию. Кроме того, в Пентагоне рассматривают вероятность выделения еще одного пакета помощи в виде новой боевой техники, а также защитного снаряжения.

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Как заявила спикер Белого дома Джен Псаки в комментарии "The Washington Post", в планах россии попытка окружить и ликвидировать украинских военных в восточной части государства, а также и в дальнейшем бомбить Украину ракетами, чтобы максимально ослабить ее.

"Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что россия скорректирует свою жестокую тактику", — сообщила Псаки, добавив, что именно поэтому США не будет останавливать поставки пакетов помощи для страдающей страны от военной злости.

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Также представитель Белого дома добавила, что США выделили Украине 1,7 миллиарда долларов, а также работают над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые несколькими днями ранее обсуждались во время переговоров между правительствами.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставить им артиллерию из запасов США, а также облегчить опрокидывание от других союзников и партнеров, как мы сделали из С-300 и отправкой батарейной системы Patriot", — сказала американская представительница.

Западный портал также отмечает, что у Байдена готовы резко расширить спектр вооружений, поставляемых в Украину. Пентагон также намерен передать армейский внедорожник Humvee и ряд другого сложного оборудования.

Согласно данным издания, новый пакет военной помощи Киеву на сумму $750 млн предварительно содержал вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы для защиты в случае химической, биологической или ядерной атаки.

В настоящее время неизвестно, будет ли все из вышеуказанного перечня содержаться в финальном пакете помощи, ведь в Минобороне США заявили, что вертолеты российского производства в список не будут включать.

Ранее Телеграф сообщал, что в Соединенных Штатах Америки сообщили о планах по выделению для украинских защитников еще одного пакета финансовой помощи общую сумму в 750 миллионов долларов.