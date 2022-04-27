США и россия провели обмен заключенными: студента поменяли на летчика-контрабандиста

После "длительного переговорного процесса" стороны таки договорились в этом вопросе

В среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россия провела обмен заключенными с США.

Об этом сообщает официальный представитель МИД россии Мария Захарова на своем telegram-канале.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы", — написала Захарова.

Напомним, студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на 9 лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.

Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

Ранее сообщалось, что в россии закрыли вопрос с обменом Виктора Медведчука на пленных украинцев.

Напомним, 21 апреля Украина и россия провели очередной раунд обмена пленными.