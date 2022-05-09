В США работают над удвоением производства "Джавелинов": подробности

Производство Javelin — высокотехнологичный трудоемкий процесс, но компания-производитель намерена удвоить выпуск ракет

Поскольку США активно оказывают воюющей против россии Украине поддержку, в том числе передают современное вооружение типа противотанковых ракетных комплексов "Javelin" (Джавелин), компания-производитель этого вида вооружения — корпорация Lockheed Martin работает над тем, чтобы увеличить производство почти в два раза.

Об этом заявил в воскресенье, 8 мая, главный исполнительный директор Джим Тейклет Lockheed в программе CBS "Face the Nation", сообщает агентство Bloomberg.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Тайклет заявил, что украинская армия успешно использовала ракеты Lockheed для уничтожения российских танков и вооружений, и компания наращивает производство, чтобы не допустить истощения запасов американских вооруженных сил.

Прямо сейчас Lockheed может производить около 2100 Javelin в год.

"Мы пытаемся довести это число до 4000 в год, и на это уйдет несколько месяцев, может быть, даже пара лет, потому что нам нужно наладить нашу цепочку поставок", — сказал Тайкле.

При этом он добавил: "Мы думаем, что сможем почти удвоить мощность за разумное время".

Представитель корпорации добавил, что для каждого Javelin требуется около 250 микропроцессоров. Lockheed работает с партнерами, включая Intel Corp., для удовлетворения потребностей оборонной промышленности.

"Самонаводящаяся переносная ракетная система, которая весит всего 49 фунтов (22 кг), оказалась бесценной для украинских бойцов, которые могут вести огонь по российской технике с расстояния до 4000 метров (2,5 мили), а затем быстро скрываться", — говорится в заметке.

Как сообщалось, еще в середине апреля в США высказывались опасения того, что Штаты отправили в Украину столько противотанковых ракет Javelin, что их запасы иссякают для возможного использования собственными силами.