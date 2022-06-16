Байден выругал своих людей за чрезмерную веру в Украину - СМИ

В Белом доме недовольны риторикой некоторых чиновников

В четверг, 16 июня, на 113-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что президент США Джо Байден попросил американских топ-чиновников умерить пыл в высказываниях о поддержке Украины.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации президента США.

По информации источника, Байдену не понравилась риторика министра обороны Ллойда Остина, а также госсекретаря Энтони Блинкена. В апреле Остин заявил, что в США хотят, чтобы Украина нанесла рф поражение, и сделают все, чтобы россия перестала даже думать о новом вторжении путем ее ослабления. Блинкен тогда публично поддержал Остина. По информации источника, глава Белого дома считает, что подобные заявления могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с россией. Байден сказал чиновникам смягчить тон.

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась риторика", — заявил источник из администрации президента США.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей – ограничить способность России делать что-то подобное в будущем. Поэтому мы передаем украинцам оружие и оборудование, чтобы они могли защитить себя от России. Поэтому мы используем санкции и контроль над экспортом, непосредственно блокирующими российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную способность России угрожать и нападать на своих соседей", — заявил в апреле Остин, передает CNN.

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Напомним, 15 июня Байден заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи, а позже глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что именно будет передано украинским защитникам.

Ранее сообщалось, что американский генерал назвал крайние сроки поставки HIMARS на Донбасс.