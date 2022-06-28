У Байдена не уверены, что Украина сможет вернуть все территории: что узнали СМИ

Для прорыва в освобождении территорий Украине нужны оружие, боеприпасы и обученные военные

Пятая часть Украины оккупирована россией и западные партнеры, с оглядкой на последние события, начинают сомневаться в возможностях нашей страны вернуть захваченные оккупантом территории. Речь не о Крыме или крайне-восточных частях Луганской и Донецкой областей, а об оккупированных за четыре месяца вторжения регионах.

Об этом пишет CNN, отмечая что у советников американского лидера Джо Байдена обсуждают, должна ли Украина изменить подход к пониманию победы над россией. Источники телеканала подчеркнули, что такие разговоры не означают планы США по давлению на Украину по территориальным уступкам россии для окончания войны.

На что надеются в США

У американских партнеров также есть надежда, что в конце 2022 Украина проведет контрнаступление, которое позволит освободить часть территории. Зависит такая возможность от снабжения нашей страны оружием, обучение пользованию новейшими образцами, и в США это понимают.

Пессимистические настроения в администрации Байдена захватили не всех. CNN сообщает, что в украинские силы и вероятность прорыва верят многие высокопоставленные лица. В частности, советник по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждает отвоевывание территории с главнокомандующим обороны Украины.

В чем причина таких настроений?

Украинские войска несут потери и вынужденны были отступить под давлением россии на Донбассе в последнее время. Напомним, оккупанты захватили Северодонецк и вплотную подошли к Лисичанску. Проблема есть и в нехватке оружия и боеприпасов, включая советские образцы.

Вероятность того, что Украина вернет все свои территории, особенно в 2022 году, мала — считает один из источников. Чтобы контрнаступление было масштабным нужны много оружия, подготовки, а россия также может подтянуть новые силы.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите G7 высказал желание закончить войну в Украине до наступления зимы. При этом уже даже на западе не видят перспектив переговоров с россией.