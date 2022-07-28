У Байдена назвали ошеломляющую цифру убитых и искалеченных россиян в Украине

В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки, где ранее сделали интересное заявление о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщили, что во время войны на украинских территориях армия россии "обеднела" более чем на 75 000 военных. Часть из них была убита, другие ранены.

Как пишет издание CNN, соответствующая информация была обнародована депутатами во время прошедшего в среду секретного брифинга в Украине 27 июля. Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос сильной усталости российской армии, а также поиски украинцев в дополнительном подкреплении для проведения контрнаступлений на юге до начала зимы.

"Нас проинформировали, что более 75 000 россиян были либо убиты, либо ранены, у вас есть невероятные инвестиции в их сухопутные войска, более 80% их Сухопутных войск погрязли, и они устали", — заявила член Палаты представителей от Демократической партии Элисса Слоткин из Мичигана. В комитете она продолжительное время занимается делами Вооруженных сил и недавно находилась с визитом в Украине.

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Кроме того, несколько американских и западных представителей высказали свои мнения по поводу нескольких следующих недель войны, которые они назвали решающими, ведь украинцы планируют провести масштабное контрнаступление в южной части страны.

В частности, глава Британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Ричард Мур сообщил, что россияне начнут "терять пар" уже в ближайшие недели, ведь рабочая сила у них подходит к концу.

"Какой-то основной разговор на брифинге был, знаете, что еще мы можем и должны сделать для украинцев, буквально в ближайшие три-шесть недель, очень срочно. Украинцы хотят идти на юг и делать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными”, — подытожила Слоткин.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал предстоящее масштабное контрнаступление украинских Вооруженных сил на юге Украины, объяснив, чего именно от него ждут военные.