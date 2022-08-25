В США объяснили, чего хотят от войны в Украине, и предостерегли по поводу россии

В США не отрицают возможность переговоров россии и Украины, но отмечают готовность к ним только у одной стороны

США будет продолжать помогать Украине сколько потребуется. Причем речь идет не только о военной помощи, новый пакет которой был подписан накануне, но и про экономическую и гуманитарную поддержку. США сосредоточены на том, чтобы укрепить позиции Украины на фронте, чтобы у нашей страны были рычаги во время переговоров с россией.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Ведант Пател. Он отметил, что дипломатия — единственный способ закончить войну, но россия не показывает признаков желания участвовать в переговорах серьезно. При этом Украина демонстрировала готовность к мирным переговорам. "Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", — заявил Пател, подчеркнув, что крепкие позиции на поле боя дадут больше рычагов воздействия за столом переговоров и именно Украина должна определить, что она считает успехом.

О том, что США нацелены на долгосрочную перспективу заявлял и замминистра обороны США Колин Каль. Он заявил, что владимир путин не отказался от цели захватить большую часть Украины и поставляемое США вооружение направлено на способность Украины защищаться и "сдерживать агрессию россии и через год, и через два года".

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Как ранее сообщал "Телеграф", Каль также объяснил почему Украине не дают ракеты ATACMS. Причина касается не долгосрочных перспектив, а текущих боев. Накануне сообщалось о новом пакете военной помощи Украине от США и Канады, где среди прочего будут предоставлены средства ПВО.