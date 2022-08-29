Америка поражена действиями ВСУ: так оружие еще не использовал никто

Украинские военные настолько умны, что могут адаптировать даже современные американские ракеты к советским истребителям

Не так давно Пентагон оценил общую эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 баллов из 10 возможных, отметив, что украинцы проявляют невиданную креативность в своих действиях. Теперь в СМИ отметили большие успехи украинских военных, которых они достигают, используя оружие, в том числе предоставленное западными партнерами, необычным способом.

Статья об этом вышла в издании The New York Times. Яркими примерами операций, когда успех удалось обеспечить именно благодаря нестандартному подходу к оружию, журналисты назвали в частности затопление крейсера "Москва" и атаку на военный аэродром в Новофедоровке вблизи города Саки. В частности, тот же "русский корабль" удалось уничтожить благодаря ракете "Нептун", переработанной из старой советской противокорабельной ракеты, но с существенно улучшенной дальностью действия и электроникой. "По словам одного высокопоставленного американского чиновника, они (украинцы, — ред.) установили ракеты "Нептун" на один или несколько грузовиков и переместили их в пределах досягаемости корабля, находившегося примерно в 75 милях от Одессы (120 км, — ред.). Взрыв "Москвы" был, по сути, доказательством концепции "Нептуна"; это было первое применение нового украинского оружия в реальной войне, и оно подвело российский флагман в Черном море", — пишет издание.

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Относительно атаки на аэродром в Саках 9 августа источники NYT в официальных кругах отметили, что это была самостоятельная операция ВСУ – без предупреждения западных партнеров. Впрочем, один американский чиновник, позже информированный об атаках, сказал, что украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику во время ударов. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, атаку могли осуществить с помощью установленной на грузовике тяжелой ракетной установке под названием "Гром" или "Сапсан". Эта система была разработана "Южмашем", государственным украинским производителем аэрокосмической техники. Однако кремль исключил возможность того, что к этому имеет какое-то отношение система баллистических ракет украинского производства.

Отдельный восторг у Пентагона вызвало то, как ВСУ сумели приспособить американские противорадарные ракеты HARM для использования на советских истребителях МиГ-29, с которыми они в принципе несовместимы. Однако украинцам это не помешало. "Они фактически успешно интегрировали ее", — сказал анонимный высокопоставленный чиновник американского Минобороны журналистам во время брифинга.

Издание также указало, что креативность украинских военных отмечают американские военачальники, которым удалось поработать с ВСУ. В частности, оно процитировало экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который отметил, что украинцы были чрезвычайно сообразительными на тактическом уровне во время совместной работы в 2013 и 2014 годах. По его словам, адаптация поставленных США ракет HARM для работы на самолетах МиГ показала глубину технологических ноу-хау украинских военных. "Вы не можете просто повесить какую-угодно ракету на любой самолет — здесь задействовано множество авионики и других аспектов летающих и высокопроизводительных самолетов. И они это сделали", — сказал Ходжес.

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NYT отмечает, что украинские военные продолжают удивлять американских коллег и экспертов по вооружениям. Специалисты ВСУ устанавливают ракеты на грузовики, делая их более мобильными, и размещают ракетные системы на быстроходных катерах, расширяя свои возможности на море. А отдельной похвалы заслужило то, как Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar. Американские военные чиновники остались озадачены тем, как российские многоуровневые системы ПВО оказались бессильны против дронов без систем самообороны, которые легко обнаруживаются радаром и летают не слишком быстро.

Как сообщал "Телеграф", Америка планирует сделать свою военную помощь Украине еще более эффективной и скоординированной, назначив генерала, который будет отвечать за американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ. Также операции планируют присвоить собственное кодовое название.