Поможет ли россии мобилизация: генерал США дал печальный для кремля прогноз

Плохо подготовленные солдаты не помогут россии на войне в Украине

Потенциальная мобилизация в рф не даст положительного эффекта для кремля из-за недостаточной подготовки бойцов.

С таким заявлением в интервью РБК-Украина выступил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

По словам Ходжеса, российская армия испытывает кадровый голод, а у солдат рф отсутствует мотивация после недавних успехов ВСУ на фронте, а также "ужасных условий, жесткой дедовщины и убогого руководства в армии". При этом генерал отметил, что россии плевать на потери, а потому рф может расширить "скрытую мобилизацию" и вербовку.

"Они могут решить призвать много людей и отправить их в бой с минимальной подготовкой и плохой экипировкой. Но это не будет иметь положительного эффекта для Кремля в следующем году или около того", — заявил Ходжес.

Тем временем в россии явно готовятся к мобилизации и военному положению. Это стало известно после того, как 20 сентября госдума рф проголосовала за ряд законов, связанных с войной. Захватчики также ищут резервы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.