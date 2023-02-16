Отношения Запада и россии, как заявляет сурков, вскоре наладятся

Бывший помощник президента россии владислав сурков заявил, что на этапе работы над Минскими соглашениями изначально он исходил из того, что они выполнены не будут.

Он отметил, что что "удовлетворен нынешним расширением западных границ рф", а действия российских оккупантов считает удовлетворительными. Об этом сурков сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

По мнению экс-помощника российского диктатора, отношения Запада и рф "нормализуются в обозримом будущем". Относительно вопроса о Минских соглашениях, сурков признался, что еще на этапе их подготовки он не исходил из того, что они будут выполнены.

Стоит отметить, что президент рф владимир путин и роспропаганда неоднократно обвиняла Украину в том, что она не собиралась выполнять Минские соглашения. Кроме того, диктатор в декабре 2022 года обиделся на экс-канцлера Германии Меркель, заявив, что якобы Германия и Запад в целом не хотели, чтобы были выполнены Минские соглашения, а потому рф "обманывали" на протяжении семи лет.

Однако со стороны самой россии нарушения Минских соглашений были уже с первых договоренностей. К примеру, рф не прекратила "использования всех видов оружия и проведения наступательных операций" и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что владимир путин вскоре вновь планирует провести встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси александом лукашенко. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил угрозу для Украины.