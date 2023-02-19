Взгляд из Америки: дадут ли Украине F-16 и какой США видят помощь Украине

Несмотря на слухи, и республиканцы, и демократы хотят добиться Победы Украины, однако пока не знают, какой здесь будет роль США.

Соединенные Штаты Америки – один из главных и надежных партнеров Украины в войне с россией. С начала вторжения страна уже выделила Украине помощи более чем на 27,1 млрд долларов. США передают бронетехнику, боеприпасы, противотанковые ракеты, снайперские винтовки, пулеметы, приборы ночного видения, самоходные гаубицы, а недавно даже анонсировали передачу батареи танков Abrams, которые Украина ожидает вместе с танками Leopard-1/2. Причем поддержка поступает как со стороны Администрации президента Соединенных Штатов, так и со стороны Конгресса.

Но в украинской среде, не без помощи российской пропаганды, периодически звучат опасения, что Запад "сливает" Украину, не предоставляет оружие так быстро, как нуждается украинская армия и что после увеличения власти республиканцев количество помощи уменьшится. "Телеграф" пообщался с американскими политиками о помощи Украине, услышал их опасения и спросил о своих.

Еще осенью лидер республиканцев Кевин Маккарти, в конце концов ставший спикером Палаты представителей вместо Нэнси Пелоси, сделал некоторые тревожные заявления о помощи Украине. Он сказал, что члены его партии не будут выписывать Украине бесплатный незаполненный чек, что сразу привело к появлению скептических ожиданий новых пакетов помощи от Штатов и в целом единства в поддержке Украины со стороны Республиканской партии. Эти настроения поддерживались и заявлениями других членов партии, в частности, радикального ее крыла, которые ориентируются на бывшего президента США Дональда Трампа. Хотя представители более умеренного крыла партии и бизнес-крыла выступают за то, чтобы оказывать еще больше поддержки Украине, и главное — как можно скорее.

В частности, лидер партии в Сенате США Митч Макконелл или сенатор Роджер Викер.

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Внутренние разногласия в партии, в частности, это одна из причин того, что звучат подобные публичные заявления. Из-за таких разногласий, а именно, из-за позиции радикальных республиканцев, тот же Маккарти был избран спикером Палаты представителей только с 15-й попытки.

Но и со стороны демократического крыла тоже звучат голоса, создающие дополнительное напряжение в украинском обществе. Недавно, отвечая на вопросы журналистов о том, собираются ли Штаты поставлять Украине истребители F-16, президент США Джо Байден прямо ответил, что нет. Хотя раньше в Пентагоне не исключали такой возможности.

Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников Пентагона, написало, что США могут рассмотреть реэкспорт F-16 в Украину. Ведь передачу истребителей нужно согласовывать с Америкой, подобно тому, как происходит согласование передачи немецких танков Leopard только с разрешения Германии. Так же после последнего заседания "Рамштайна" министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что решение по истребителям в конце концов будет положительным.

Американские сенаторы и конгрессмены из обеих партий публично и не публично поддерживают передачу истребителей, и не только их, отмечая, что дискуссии о помощи Украине ведутся постоянно и в Сенате, и в Конгрессе, и в Белом Доме.

"Иногда мы задаем вопрос между собой, почему Администрация президента так долго не может принять решение о передаче этих истребителей. Ведь мы понимаем, что это поможет бороться Украине за их свободу. Все республиканцы поддерживают это, без сомнений",- отметил "Телеграфу" конгрессмен Боб Маккуэн.

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Впрочем, представители разных партий и даже иногда одной силы видят несколько разные пути ее реализации. Подключается здесь и привычная для Украины политическая борьба, ведь в 2024 году в Америке выборы президента, и уже сейчас некоторые кандидаты, вроде Дональда Трампа или бывшего представительства США в ООН Никки Гейли, объявили о своем участии.

"Есть разные политические заявления. Кто-то понимает, что это дешевый пиар и можно обвинить Байдена в войне с РФ, кто-то может говорить, что американской экономике самой нужно больше денег, чтобы цены были ниже, а Украине мы уже помогли. А происходит это неторопливо потому что у них американоцентрическая помощь", — отмечает аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"Украинские воздушные войска уже начали обучение в Оклахоме по работе с ракетной системой Patriot. Это более сложная система, чем те, к которым привыкли украинцы. Обычно обучение на ней может длиться до года, но украинцы должны овладеть этим за несколько месяцев. Что касается истребителей F-16, то наши пилоты годами учились, чтобы овладеть ими, поэтому одна из главных проблем — это само обучение, потому что даже с системами Patriot это сделать легче, но у украинцев нет этих лет в запасе, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы украинцы изучили то, чем можно овладеть быстрее и потом перешли бы к тому, что требует более долгого обучения. Мы понимаем важность этого, прежде всего, для защиты и поля боя", - отметил сенатор Джеймс Ленкфорд от штата Оклахома.

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Не под запись определенные конгрессмены отмечают, что у украинских пилотов есть все необходимые навыки, чтобы быстро овладеть даже истребителями, и сейчас этот вопрос скорее имеет более политический подтекст в Америке, и непубличные дискуссии по ним ведутся постоянно, однако более актуальным вопросом остаются боеприпасы.

"Каким может быть конец этой войны и какой стратегии мы придерживаемся — это те вопросы, которые мы постоянно задаем, — говорит сенатор Ленкфорд. — Америка уже сделала многое для борьбы Украины: информационно, помощью в воздухе, на поле боя, тренировкой бойцов, едой, но некоторые имеют привычку ухватиться за одну вещь и давить на нее, хотя многое может происходить и непублично. Поэтому мы будем и дальше искать пути помощи и пути для того, чтобы это все закончилось быстрее", — добавляет политик.

Также не под запись некоторые члены Конгресса отмечают, что среди политического истеблишмента Соединенных Штатов есть опасения по поводу ядерного потенциала России. Этот тезис для повышения ставок периодически использует политическое руководство России и это действительно влияет на определенных политиков.

"Мы не должны ни при каких обстоятельствах вступать напрямую в войну с россией, ведь это может привести к непредсказуемым последствиям. Также, мы должны понимать стратегию Байдена, стратегию победы и роль Америки в этой победе. Мы готовы отправлять все, но должны понимать, какое видение и Украины о победе также. Вопросов без ответа до сих пор много, мы хотим большей коммуникации", — отметил в разговоре с "Телеграфом" один из конгрессменов.

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Американские политики признаются, что дискуссии о стратегии администрации Байдена о победе ведутся постоянно. Кое-где обвинения относительно постепенного обескровливания России, которого придерживается Белый Дом, просто удобно использовать для критики со стороны оппонентов, а некоторые политики действительно считают, что оружие Украине должно предоставляться быстрее. Часть политиков, и это республиканцы, выступают за увеличение контроля над поставками оружия и помощи, но в то же время не за сокращение этой помощи.

Такой запрос, как объясняют в неформальной беседе конгрессмены, есть со стороны их избирателей: какая помощь поступает, как используется, имеет ли Украина потенциал дальше бороться и видит восстановление страны.

На все эти вопросы избиратели американцы требуют ответов у конгрессменов и сенаторов от своих штатов.

Согласно опросу компании Gallup, опубликованному Радио Свобода, почти половина избирателей республиканцев – 47% – считают, что США делают слишком много, тогда как 48% демократов считают, что вмешательство Америки является правильным. Большинство демократов, 41%, говорят, что США делают недостаточно. Независимые респонденты поровну распределились между двумя лагерями: по 35% говорят, что США делают слишком многое и столько, сколько нужно.