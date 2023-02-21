"Это абсурд": у Байдена ответили на одно из главных оправданий войны от путина

В Штатах прокомментировали вымышленные путиным угрозы россии со стороны Запада

Все нелепые заявления российского диктатора владимира путина в адрес Запада о том, что россия якобы находится под военной угрозой, являются абсурдными. Решение развязать полномасштабную войну в Украине глава кремля принял лично.

Такое мнение выразил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает издание DW.

"Никто не нападает на россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще" — сказал Джейк Салливан.

Он также подчеркнул, что война закончится, если диктатор заберет свои войска с территории Украины.

"россия прекращает войну в Украине и возвращается домой — война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать — тогда Украина исчезает с карты", — добавил он.

Отметим, что путин нередко пытался оправдывать начатую им полномасштабную войну в Украине и делал нелепые заявления о кажущихся ему угрозах для россии. Так, к примеру, в начале февраля 2023 года, когда диктатор приехал в Волгоград по случаю годовщины "Сталинградской битвы", в ходе своего выступления он заявил, что передачей Украине танков "Леопард" Запад якобы угрожает россии, на что ей "есть чем ответить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 февраля путин выступал с обращением к Федеральному собранию, в ходе которого он заявил, что рф будет реагировать на поставку западного дальнобойного оружия Киеву "отодвиганием угрозы".