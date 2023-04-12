Навредит ли Украине слив секретных данных? Пентагон оценил подготовку контрнаступления ВСУ

Только руководство Украины знает все детали плана по контрнаступлению

В Пентагоне оценили насколько утечка секретных данных США могла повлиять на грядущее контрнаступление ВСУ.

Свое мнение об этом высказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает "Украинская правда".

Так, Остин, отвечая на вопрос о том, насколько утечка секретных данных в США повлияет на тактику ожидаемого украинского контрнаступления, заявил следующее:

"Я только что разговаривал со своим коллегой в Украине, министром Алексеем Резниковым. Мы обсудили ряд вопросов… Но он и руководство остаются сосредоточенными на выполнении поставленной задачи. И я имею полную уверенность, что они будут делать то, что делают хорошие лидеры, великие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом", – сказал он.

Глава оборонного ведомства также отметил, что украинцы имеют "замечательный план для начала", но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана.

"Поэтому они имеют значительную часть возможностей, необходимых для дальнейшего успеха. Мы подготовили огромное количество военнослужащих. Мы предоставили значительное количество платформ", – продолжил министр, добавив, что США в дальнейшем будут сосредотачиваться на оказании помощи в обеспечении безопасности, чтобы украинские силы "могли и в дальнейшем быть успешными, когда они решат проводить наступательные операции".

"И опять же, поддержка будет предоставляться постоянно. Мы будем оставаться на связи с нашими союзниками и партнерами. В следующий раз мы встретимся на очередном заседании Украинской оборонной контактной группы 21 апреля, и я с нетерпением жду встречи с ним и остальными нашими коллегами на этом заседании", – резюмировал Остин.

Напомним, ранее мы писали о том, как слитые данные Пентагона могут отразиться на контрнаступлении ВСУ.

Также мы сообщали, что контрнаступление ВСУ отложено? Washington Post назвала три причины.