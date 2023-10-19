Общий пакет помощи США для Украины и Израиля: СМИ узнали, сколько денег выделят Киеву

Все может решиться уже на этой неделе

Ожидается что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена, который будущей ночью обратится к нации по поводу Израиля и Украины, представит Конгрессу новый пакет финансирования. В него будет включена помощь Украине и Израилю.

Хотя дополнительный пакет финансирования пока еще на стадии доработки, скорее всего, в него будет включено 60 миллиардов долларов для Украины. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на информацию нескольких источников, знакомых с вопросом. Также пакет будет включать примерно 40 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю, Тайваню и границе США и Мексики.

"Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, заканчивающийся в сентябре следующего года, составит около 100 миллиардов долларов, сообщили четыре источника, непосредственно участвующих в процессе", — сказано в статье.

По данным источников, администрация Байдена официально подаст дополнительный запрос на сумму 100 миллиардов долларов уже 20 октября. Отмечается, что республиканцы все больше расходятся во мнениях относительно того, следует ли продолжать военную помощь Украине. На данный момент США предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Как ранее рассказывал "Телеграф", по данным западных СМИ, в дополнительный пакет финансирования в 100 миллиардов долларов войдут расходы не только на помощь Украине и Израилю. Также туда могут включить и средства на обеспечение защиты границ от нелегальных мигрантов и поддержание безопасности в Тайване.