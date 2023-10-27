Ситуация обостряется: США ударили по объектам Ирана в ответ на атаку по своим базам

США предупредили о недопустимости повторения атак по своим базам

Американские военные ударили по объектам Ирана, расположенным в Сирии. Это стало ответом на серию атак, которые совершили поддерживаемые Тегераном ополченцы по базам США на Ближнем Востоке.

О нанесении ударов сообщили в пресс-службе Пентагона. Как заявил глава ведомства Ллойд Остин, атака была совершена по приказу президента США Джо Байдена.

По его информации, под удар попали два объекта на востоке Сирии, подконтрольные Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также их сообщникам.

"Высокоточные удары в целях самообороны стали ответом на серию продолжающихся и в большинстве своем неудачных атак против американского персонала в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начались 17 октября", — сообщили в силовом ведомстве.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что Штаты не хотят начинать новый конфликт и не планируют дальше принимать участие в военных действиях. При этом там настояли на то, чтобы поддерживаемые Ираном атаки прекратились.

В ведомстве убеждены, что Иран всячески хочет скрыть свою роль в атаках на объекты США.

"Мы не будем позволять этого делать. Если атаки ставленников Ирана на войска США продолжатся, мы без колебаний предпримем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа", — резюмировали Минобороны США.

Ранее в Пентагоне сообщали, что только с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке подверглись десяти атакам дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. Ранения получили 20 американских солдат.

Ранее "Телеграф" писал о том, 19 октября беспилотники атаковали американскую базу Аль-Танф, расположенная неподалеку от общей границы Сирии, Ирака и Иордании.