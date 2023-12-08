В США надеются на переговоры Украины с Россией уже в 2024-м: у Путина ответили

США планируют наращивать производство вооружения, в том числе и в Украине

США и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Они стремятся к тому, чтобы это произошло до конца 2024 года. В Кремле уже успели назвать эти планы "нереалистичными".

"Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: садиться за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями или столкнуться с гораздо более сильной Украиной", — заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер во время выступления на Аспенском форуме безопасности.

Он добавил, что Украина будет способна начать новое наступление, поскольку будет опираться на более мощную промышленную базу США и Европы. Будут наращиваться мощности как их ВПК, так и самой Украины. По словам Файнера, Штаты работают над развитием украинской оборонной промышленности.

В Кремле уже отреагировали. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге назвал "нереалистичными" планы, что РФ до конца 2024 года пойдет на переговоры с россией на условиях Киева.

Как сообщал "Телеграф", представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что решение о начале переговоров и их условиях с Россией должен принимать президент Владимир Зеленский. Украина должна решать и то, как и когда закончится война.