У главы Пентагона рак: СМИ узнали подробности о состоянии Ллойда Остина

Министр выполняет свою работу, хотя накануне перенес осложнение

На днях стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован с неизвестной болезнью. Однако теперь появилась информация о том, что у главы Пентагона рак простаты.

Как информирует CNN со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, Остин перенес "минимально инвазивную хирургическую процедуру" под названием простатэктомия.

Отмечается, что рак был обнаружен 22 декабря, после чего ему провели процедуру под общим наркозом. Поскольку болезнь обнаружили на ранней стадии, то прогноз для его был отличным.

Однако 1 января его состояние ухудшилось из-за чего его повторно госпитализировали с тошнотой и сильной болью в животе, бедрах и ногах. При этом в медзаведении говорят, что это было связано с инфекцией мочевыводящих путей.

В Пентагоне же говорят, что Остин "активно выполняет свои обязанности" и регулярно общается со своими сотрудниками.

Как сообщалось ранее, после того как Остина госпитализировали в руководстве США еще три дня не знали об этом, что в конечном итоге привело к скандалу в США, а некоторые республиканцы даже потребовали его отставки. Впрочем, в Белом доме заявили, что не будут это делать.