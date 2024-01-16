"Может остановить только чудо": Трамп победил на первых внутрипартийных выборах, украинцам пояснили, что дальше

Следующее голосование пройдет в Нью-Гэмпшире 23 января

Вечером 15 января в американском штате Айова прошли первые внутрипартийные выборы республиканцев, где представители партии выбирали своего кандидата на президентскую гонку. Дональд Трамп победил с рекордным отрывом.

Согласно данным подсчета почти всех голосов, Трамп набрал 51%. За ним следовал губернатор Флориды Рон ДеСантис с 21%. На третьем месте — бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли с 19%, пишет Wall Street Journal.

Украинцам пояснили, что будет дальше. Так, результаты первых выборов прокомментировал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Рамасвами уже объявил о выходе из кампании и поддержке Трампа. Несмотря на второе место, для ДеСантиса это практически тоже конец. Он делал всю ставку на Айову. Следующий штат – Нью-Хэмпшир, там сильные позиции в Хейле, она там идет с Трампом нос в нос. Поэтому можно сделать вывод, что если у Трмпа и есть конкурент, то это только Хейли. Но реально Трампа от выдвижения в президенты от Республиканцев может остановить только чудо. Или Верховный Суд США", — написал нардеп.

Вслед за Гончаренко результаты прокомментировал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он согласился с прогнозами своего коллеги.

"Ну Трамп с отрывом победил в Айове. Из вероятных сценариев это сценарий №1 ( тот, что озвучил Гончаренко – ред.,) Хейли пришла 3-я, хотя был один округ в штате, где она даже победила Трампа…. Но это не имеет значения. Следующие праймериз в Нью-Гэмпшире будут 23 января.", — написал он.

Справка

Избирательный процесс в США теоретически может никогда не заканчиваться. Там нет закона, который бы ограничивал период предвыборной кампании. Сначала избиратели должны выбрать из членов партии кандидата в президенты на предварительном голосовании. В США их два типа – праймериз и кокус.

Праймериз организуют местные правительства штатов. Поэтому и правила их проведения разнятся. Они могут быть закрытыми, когда за кандидата голосуют только зарегистрированные члены партии. На открытых праймериз может проголосовать любой гражданин.

Другой тип предварительного голосования – это кокусы. Они проходят всего в нескольких штатах. Организуют их сами партии. На кокусах за кандидатов голосуют не бюллетенями. Избиратели физически собираются в группы, где их подсчитывают.

Самыми важными праймериз или кокусом считаются первые – в Нью-Гэмпшире и Айове соответственно. Важны они именно потому, что проходят первыми и задают тон всему избирательному процессу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Альянсе скептически отнеслись к желанию Трампа выйти из НАТО, если он одержит победу на президентских выборах.