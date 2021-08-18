Что можно освятить в церкви 19 августа на Яблочный Спас, а что лучше не брать с собой в храм.

Приближается один из главных и важных праздников урожая — Яблочный Спас, который отмечается 19 августа. В этот день принято ходить в церковь и освящать продукты, особенно яблоки.

Однако перед тем, как идти в храм, нужно правильно собрать корзину с продуктами, которые вы хотите освятить, ведь каждый продукт несет определенное символическое значение.

Что же положить в корзину на Яблочный Спас?

Обязательными продуктами являются яблоки и виноград. Также в церковь можно взять груши, сливы, персики, овощи, хрен, соль, хлеб, разнообразную выпечку с яблоками.

Освятить в храме можно не только фрукты, но и лекарственные снадобья, растения и овощи: мед, полевые цветы и пучок колосьев ржи и пшеницы. Дополнить корзину могут свечи и зелень.

Стоит помнить, что праздник припадает на Успенский пост, поэтому мясные изделия и алкоголь лучше в церковь не нести.

Также нельзя брать с собой деньги и другие материальные ценности.

Ранее, "Телеграф" писал, что 19 августа также отмечается Преображение Господне.