Ушла из жизни журналистка Ольга Байвидович
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Журналистке было всего 47 лет
На 48-ом году жизни умерла украинская журналистка Ольга Байвидович. Причиной смерти стал сердечный приступ, который застал ее во время отдыха на море.
Об этом в четверг, 19 августа, сообщил в Facebook коллега погибшей Максим Юрченко.
По его словам, Байвидович отдыхала вместе с дочкой в Бердянске, где у нее и случился сердечный приступ. Знакомые журналистки пишут, что скорая помощь ехала на вызов очень долго.
В разное время Ольга Байвидович работала в таких украинских изданиях: "Корреспондент", "Вести", Inforesist, "Обозреватель", "Газета по-киевски".
Друзья и коллеги Ольги выразили свои сочувствия семье умершей, добавив, что Байвидович всегда была очень веселой и обладала замечательным чувством юмора.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Великобритании после продолжительной болезни ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.
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