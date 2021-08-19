Укр

Ушла из жизни журналистка Ольга Байвидович

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
234
Ушла из жизни журналистка Ольга Байвидович Новость обновлена 19 августа 2021, 19:12
Журналистка Ольга Байвидович

Журналистке было всего 47 лет

На 48-ом году жизни умерла украинская журналистка Ольга Байвидович. Причиной смерти стал сердечный приступ, который застал ее во время отдыха на море.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил в Facebook коллега погибшей Максим Юрченко.

По его словам, Байвидович отдыхала вместе с дочкой в Бердянске, где у нее и случился сердечный приступ. Знакомые журналистки пишут, что скорая помощь ехала на вызов очень долго.

В разное время Ольга Байвидович работала в таких украинских изданиях: "Корреспондент", "Вести", Inforesist, "Обозреватель", "Газета по-киевски".

Друзья и коллеги Ольги выразили свои сочувствия семье умершей, добавив, что Байвидович всегда была очень веселой и обладала замечательным чувством юмора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Великобритании после продолжительной болезни ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан