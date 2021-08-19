Ушла из жизни журналистка Ольга Байвидович

Журналистке было всего 47 лет

На 48-ом году жизни умерла украинская журналистка Ольга Байвидович. Причиной смерти стал сердечный приступ, который застал ее во время отдыха на море.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил в Facebook коллега погибшей Максим Юрченко.

По его словам, Байвидович отдыхала вместе с дочкой в Бердянске, где у нее и случился сердечный приступ. Знакомые журналистки пишут, что скорая помощь ехала на вызов очень долго.

В разное время Ольга Байвидович работала в таких украинских изданиях: "Корреспондент", "Вести", Inforesist, "Обозреватель", "Газета по-киевски".

Друзья и коллеги Ольги выразили свои сочувствия семье умершей, добавив, что Байвидович всегда была очень веселой и обладала замечательным чувством юмора.

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