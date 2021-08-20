Психологи утверждают, что важно любить себя и уметь говорить другим нет

Многие люди испытывают чувство вины из-за того, что устанавливают границы. В то же время вы окажете другим огромную услугу, если переосмыслите значение слова "эгоизм" и научитесь заботиться о себе.

Недавняя статья на сайте "Today" дает несколько полезных советом о том, как перестроить жизнь и свое отношение к ней. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Когда в последний раз вы говорили "нет", если не хотели что-то делать, или отклоняли приглашение человека, которого не хотели видеть?

Может быть, пора стать более эгоистичным — в самом здоровом смысле этого слова!

"После стрессов, вызванных пандемией, многие люди жаждут заботы о себе, но по-прежнему не хотят уделять первоочередное внимание собственным потребностям", — заявила Мишель Эльман, автор новой книги "Радость быть эгоистичной: зачем вам нужны границы и как их установить".

"Многие люди действительно разделяют идею любви к себе", — сказала корреспонденту издания "Today" Эльман, лондонский психолог по вопросам личной жизни, — "Но они не понимают, что, для того, чтобы на самом деле выделить время и энергию для выполнения нужных вам дел, нужно быть более эгоистичным".

Мишель Эльман предлагает задуматься над следующими моментами, которые помогут научиться ставить себя на первое место:

Научитесь различать те моменты, когда вам нужно быть более эгоистичными

По словам Эльман, прежде всего, нужно расставить приоритеты для себя, когда вы истощены и вымотаны, или когда есть люди, которым вы не можете доверять, либо потому, что боитесь конфронтации, либо из-за того, что чрезмерно угождаете людям.

"Если вы постоянно злитесь, если вы постоянно чувствуете обиду, это предупреждающие сигналы того, что ваши границы постоянно нарушаются и не укрепляются", — отметила она.

Переосмыслить определение "эгоистичности"

Пусть "эгоистичность" для вас определяется вашими желаниями и потребностями, о которых вы можете четко и честно заявить. Многие люди чувствуют себя виноватыми из-за того, что иногда откровенно говорят "нет", но им нужно перестать думать, что они причиняют вред другим.

"Вы действительно оказываете услугу людям, значимым в вашей жизни, когда заботитесь о себе", — утверждает Эльман, — "Чтобы установить границы или быть эгоистичными, вам действительно нужно верить, что вы этого заслуживаете".

Пробуйте говорить "нет"

Эльман провела эксперимент, который она назвала "Год отказов". Она решила сказать «нет» всему, что не хотела делать, без объяснения причин. Примеры ответов на приглашения включали: "Я подумала об этом, но, пожалуй, откажусь" или "К сожалению, я не могу этого сделать". Сначала это было неловко и неуклюже, но к концу года это стало проще, и она все еще следует этому правилу.

"То, что вас пригласили на какое-то мероприятие, не означает, что вы обязаны присутствовать", — подчеркивает она, — "Многие из этих правил вежливости изначально ошибочны… они о создании пространства между всем, что вам говорят, и фактической проверкой себя, проверкой своего тела".

Когда вы знаете, когда говорить "нет", ваше "да" становится сильнее — люди больше не воспринимают ваше присутствие или согласие как должное.

Чтобы научиться говорить "нет", проще сначала потренироваться с незнакомцами, а затем попробовать это с друзьями и семьей.

Избавьтесь от чувства вины или страха того, что вы кому-то не понравитесь

Вместо вины Эльман часто чувствует облегчение или гордость после того, как говорит "нет".

Что касается того, что вас не любят, "в мире 8 миллиардов человек, и вы не можете любить всех", — подчеркивает она, — "Границы никогда не заставят нужных людей покинуть вашу жизнь — они только заставят тех, которые пользуются вами, уйти из вашей жизни".

Установите границы на работе

Эльман, будучи британкой, была ошеломлена размытой границей между работой и личным временем в США.

Людям, которые чувствуют необходимость отвечать на свою рабочую электронную почту ночью или в выходные дни, она посоветовала попробовать не делать этого — возможно, добавив ответ об отсутствии на работе: "В эти выходные у меня не будет доступа к электронной почте. Я отвечу вам в понедельник" или переводить телефон в режим полета в 18:00 в будние дни.

Будьте более эгоистичными с близкими

Главный совет Эльман — просто говорите о том, что вам нужно, а не ожидайте, что ваш партнер автоматически узнает об этом — вы получите это в 90% случаев.

"Часто люди говорят — если бы они любили меня, они бы знали. Но люди не умеют читать мысли. Люди не роботы. Каждый человек непредсказуем", — рассказывает эксперт.

Говорите людям, когда они пересекают границу

Если кто-то проявляет пассивную агрессию или откровенно говорит обидные вещи в разговоре, простой прием — просто воскликнуть "вау" или "ай" — это приостанавливает беседу и позволяет человеку задуматься над тем, что он только что сказал, предотвращая противостояние.

Раньше Эльман обидным комментариям быть произнесенными в ее адрес, и впоследствии чувствовать, как в ней накапливается негодование. Но теперь она использует эти простые слова в тот момент, чтобы сигнализировать о нарушении границ. "Вам стоит научиться защищаться", — пишет она в своей книге.

"Молчание — еще один полезный инструмент: вам не нужно участвовать в разговоре, который заставляет вас чувствовать себя неловко. Люди это замечают", — сказала Эльман. Если они этого не делают и настойчиво продолжают неудобный разговор, можно попросить их: "Мы можем поговорить о чем-то более интересном? "

Ожидайте, что жизнь изменится

Быть эгоистичным в здоровом смысле означает, что люди перестают воспринимать вас как должное. Это также влечет за собой прекращение токсичных отношений в вашей личной и профессиональной жизни.

"Как только вы начинаете устанавливать границы и повышать самооценку, вы понимаете, что многие люди в вашей жизни не относятся к вам так, как вы того заслуживаете", — говорит Эльман.

"Пройдя этот путь и потеряв в результате много друзей, я не жалею об этом ни на секунду, потому что … любые отношения, которые были потеряны из-за границ, это отношения, которые должны были исчезнуть в любом случае".

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