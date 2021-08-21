В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа, утром состоялась благодарственная молитва с участием прибывшего в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Как передает корреспондент "Телеграфа", молитва началась в 10 утра, однако представители духовенства и верующие начали собираться на территории собора и возле него задолго до прибытия патриарха Константинопольского.

Михайловский Златоверхий собор

Вместе с патриархом Варфоломеем прибыли иерархи Украинской православной церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Благодарственная молитва началась в 10 утра субботы.

Трансляцию молитвы также вела на своей странице в соцсети Facebook Украинская православная церковь:

Среди мирян, пришедших на благодарственную молитву в Михайловский Златоверхий, также заметили третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей приехал в Киев в преддверии тридцатой годовщины Дня Независимости Украины .