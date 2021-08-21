В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа, утром состоялась благодарственная молитва с участием прибывшего в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.
Как передает корреспондент "Телеграфа", молитва началась в 10 утра, однако представители духовенства и верующие начали собираться на территории собора и возле него задолго до прибытия патриарха Константинопольского.
Вместе с патриархом Варфоломеем прибыли иерархи Украинской православной церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
Благодарственная молитва началась в 10 утра субботы.
Трансляцию молитвы также вела на своей странице в соцсети Facebook Украинская православная церковь:
Среди мирян, пришедших на благодарственную молитву в Михайловский Златоверхий, также заметили третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей приехал в Киев в преддверии тридцатой годовщины Дня Независимости Украины .
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