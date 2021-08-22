Укр

День государственного флага Украины - дата и история праздника

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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День государственного флага Украины - дата и история праздника Новость обновлена 21 августа 2021, 16:29
Государственный флаг Украины

День государственного флага - это праздник всех поколений украинцев!

День государственного флага Украины празднуют дважды в год: 24 июля в Киеве вспоминают поднятия сине-желтого флага над Киевсоветом в 1990 году. А 23 августа — день, когда в 1991 году флаг вывесили над Верховной Радой.

В 2021 году День государственного флага Украины выпадает на понедельник, а во вторник, 24 августа, Украина празднует День независимости.

Первые упоминания объединения синего и желтого цветов на официальной символике датированы 1256 годом — это был герб Львова с изображением желтого льва на голубом фоне, который городу подарил князь Даниил Галицкий. Также золотой и синий цвета использовали на гербе Галицко-Волынского княжества.

Герб Львова, 1256 год
Герб Львова, 1256 год

Официально сине-желтую атрибутику начали использовать в 1848 году, от начала украинского национального возрождения в Галичине и Буковине. Головна руська рада объявила своим гербом льва на голубом фоне и сине-желтый флаг. Этот же флаг, только с желтой полосой вверху, был государственным флагом УНР.

Существует миф, что флаг должен быть не сине-желтым, а желто-голубым, и то, что его перевернули — является главной причиной несчастий, которые выпадают на долю Украины. Впрочем, раньше можно было встретить оба варианта, а после свержения Гетманата в декабре 1918 года правительство УНР утвердило нынешнюю последовательность полос.

По одной версии, синий на флаге символизирует небо, а желтый — колосья пшеницы. По другой, это символы двух главных стихий природы: воды и огня. С религиозной точки зрения, желтый олицетворяет Творца, а голубой — все земное.

Флаг Украины
Флаг Украины

Впервые после Февральской революции 1917 года сине-желтые флаги появились в Киеве, Одессе и Харькове. После распада СССР 18 сентября 1991 президиум Верховной Рады утвердил за сине-желтым сочетанием цветов статус официального флага страны.

4 сентября 1991 над Верховной Радой впервые подняли сине-желтый флаг
4 сентября 1991 над Верховной Радой впервые подняли сине-желтый флаг

В 2009 году была основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Напомним, что в 2020 году накануне праздника в Киеве подняли самый большой флаг Украины.

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