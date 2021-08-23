Возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины - фоторепортаж

В Киеве состоялась официальная церемония поднятия национального флага — с нардепами, военными и журналистами

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага, в честь чего в Киеве возле Верховной Рады торжественно подняли сине-желтый символ нашей страны.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", на празднике присутствовали нардепы, военные и журналисты, которые во время торжественного момента пели гимн Украины.

Украинские нардепы торжественно поют национальный гимн

Поднятие флага Украины

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, что этот праздник отмечают с 2004 года — с тех пор во всех городах в этот день торжественно поднимают украинские флаги.

Считается, что нынешние синий и желтый цвета появились на национальном флаге во времена существования Украинской Народной Республики. А официально его впервые подняли на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве же он впервые появился 24 июля, после чего ровно 30 лет назад — 23 августа 1991 года — его торжественно внесли в зал ВРУ накануне провозглашения независимости Украины.

Как ранее сообщал "Телеграф", в городе Кременец Тернопольской области установили флагшток, на котором на высоте 30 метров будет развеваться украинский флаг. Однако без скандала не обошлось: строители, которые монтировали сооружение, разрушили часть исторического памятника 16 века.