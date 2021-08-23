Похолодает и пройдут дожди: какой будет погода на День Независимости

На День Независимости в западных и северных областях испортится погода.

В Украине 24 августа на большей части территории пройдут грозовые дожди, температура воздуха в отдельных регионах снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так значительные дожди, грозы ожидаются во всех областях западной Украины, а также в Киевской, Черниговской и Житомирской.

Температура воздуха ночью +14…+16°, на юге страны до +17°. Днем потеплеет до +25…+27°. В западных регионах ожидается +21°, на юге воздух прогреется до +30°.

Ветер преимущественно юго-восточный, на западе с переходом на западный, 5-10 м/с.

В столице во вторник синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +25…+27°.

Прогноз погоды на 24 августа

В среду, 25 августа, холодный и влажный воздух с западной Европы переместится на всю территорию Украины. В результате ожидается снижение температуры во всех областях страны. Грозовые дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумкой и Николаевской областях. Ночью температура воздуха +13…+15°, днем +21…+23°.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 25 августа

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал подробный прогноз погоды на украинских курортах на День Независимости.