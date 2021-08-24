Зеленский пустил слезу во время парада ко Дню независимости в Киеве (видео)
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ДНК Украины — в Киеве вспомнили основные вехи развития страны.
Во время театрализованного действия на праздновании Дня Независимости, посвященного истории Украины, многие не смогли сдержать слез. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский.
Видео разместил канал Украина 24 в Телеграм.
На видео с трансляции девочка в легком платье пастельных тонов с букетом полевых цветов в руках проходит через важные моменты в истории Украины. Все эти моменты, традиции, музыка вплетены в ДНК украинце — в этом главный смысл представления.
Киевская Русь, княгиня Ольга, крещение Руси, времена Ярослава Мудрого, козачества. Девочка встречает Роксолану, Богдана Хмельницкого, Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Лесю Украинку и ее Мавку, Михаила Грушевского.
Голодомор, 2 мировая война с 1939 года, послевоенная жизнь и давление на диссидентов — год за годом девочка с букетом идет сквозь историю Украины.
От 964 года до наших дней. До медалей Олимпиады, полета Леонида Каденюка в космос, революции Достоинства и войны на востоке Украины.
ДНК украинцев отвоевывает свое — в конце девочка побежала и вручила цветы военным.
Ранее "Телеграф" писал, что в День Независимости вручили звания героев Украины пятерым людям.
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