Красные, с прозрачными вставками и в пол: нардепы похвастались в Раде необычными вышиванками (фото)
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В День независимости Украины в Верховной Раде провели два внеочередных заседания.
24 августа украинцы отмечают большой праздник — День независимости Украины. В честь государственного праздника во вторник утром было проведено два больших военных парада, а также торжественная часть мероприятия, во время которого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника – Дня украинской государственности.
В этот день в Верховной Раде также были проведены два внеочередных заседания, одно из которых было посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины, а второе — законопроекту о большом Государственном Гербе Украины.
Конечно, в праздничный день похвастались своими нарядами все присутствующие в ВР.
Получилось все очень красиво и патриотично. А Вы как думаете?
Фото: Ян Доброносов.
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