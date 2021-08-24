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Красные, с прозрачными вставками и в пол: нардепы похвастались в Раде необычными вышиванками (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Красные, с прозрачными вставками и в пол: нардепы похвастались в Раде необычными вышиванками (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 15:55
Депутаты в вышиванках в Верховной Раде

В День независимости Украины в Верховной Раде провели два внеочередных заседания.

24 августа украинцы отмечают большой праздник — День независимости Украины. В честь государственного праздника во вторник утром было проведено два больших военных парада, а также торжественная часть мероприятия, во время которого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника – Дня украинской государственности.

В этот день в Верховной Раде также были проведены два внеочередных заседания, одно из которых было посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины, а второе — законопроекту о большом Государственном Гербе Украины.

Конечно, в праздничный день похвастались своими нарядами все присутствующие в ВР.

Получилось все очень красиво и патриотично. А Вы как думаете?

Фото: Ян Доброносов.

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