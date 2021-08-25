Ветеран АТО сделал своей девушке предложение во время парада на День независимости (фото, видео)

Вместе возлюбленные уже шесть лет. Они познакомились еще до войны.

Ветеран АТО Валерий Вехтев сделал предложение своей возлюбленной прямо во время парада ко Дню независимости в Киеве. Через несколько минут после этого военный уже должен был идти в колонне военных по Крещатику.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что его девушка Людмила ничего не подозревала. На глазах у десятков своих побратимов Валерий сделал шаг вперед, опустился на одно колено и попросил девушку выйти за него замуж.

Мужчина сделал предложение на глазах у всех

Как сообщает ТСН, вместе возлюбленные уже шесть лет. Они познакомились еще до войны. Позднее Валерий ушел на фронт, а через год демобилизовался. По его словам, именно Людмила помогла пережить ему все увиденное на фронте.

"Решил, что за шесть лет, которые она этого ждет, сегодня как раз такая дата: 30 лет Независимости и побратимы мои, это 120 человек батальон. Думаю, это будет так надежнее, чтобы именно перед ними, перед строем, перед своими побратимами попросить сердце и руку своей любимой ", — делится Валерий.

Людмила также рассказала, что она очень счастлива.

Ранее "Телеграф" писал, что участник украинского реалити сделал девушке предложение в финале шоу. По словам других участников проекта, парень сделал все очень искренне, без заученного текста, чем очень растрогал всех присутствующих.