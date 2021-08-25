Ветеран АТО сделал своей девушке предложение во время парада на День независимости (фото, видео)
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Вместе возлюбленные уже шесть лет. Они познакомились еще до войны.
Ветеран АТО Валерий Вехтев сделал предложение своей возлюбленной прямо во время парада ко Дню независимости в Киеве. Через несколько минут после этого военный уже должен был идти в колонне военных по Крещатику.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что его девушка Людмила ничего не подозревала. На глазах у десятков своих побратимов Валерий сделал шаг вперед, опустился на одно колено и попросил девушку выйти за него замуж.
Как сообщает ТСН, вместе возлюбленные уже шесть лет. Они познакомились еще до войны. Позднее Валерий ушел на фронт, а через год демобилизовался. По его словам, именно Людмила помогла пережить ему все увиденное на фронте.
"Решил, что за шесть лет, которые она этого ждет, сегодня как раз такая дата: 30 лет Независимости и побратимы мои, это 120 человек батальон. Думаю, это будет так надежнее, чтобы именно перед ними, перед строем, перед своими побратимами попросить сердце и руку своей любимой ", — делится Валерий.
Людмила также рассказала, что она очень счастлива.
Ранее "Телеграф" писал, что участник украинского реалити сделал девушке предложение в финале шоу. По словам других участников проекта, парень сделал все очень искренне, без заученного текста, чем очень растрогал всех присутствующих.