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OnlyFans оставит порно-контент на сайте: договорились с банками

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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OnlyFans оставит порно-контент на сайте: договорились с банками Новость обновлена 25 августа 2021, 19:24
Страница OnlyFans

Запретить откровенный секс-контент должны были с октября

Сервис для продажи "откровенных фото" OnlyFans, владельцем которого является одессит-миллиардер Леонид Радвинский, передумал блокировать посты сексуального характера. Компания договорилась с банками.

Об этом в среду, 25 августа, сообщает Variety.

Известно, что руководству контент-платформы удалось "получить гарантии, необходимые для поддержки авторов" и оформить новые соглашения с банками о выплате средств создателям контента (в том числе и порно) на платформе.

Таким образом, запрет на "откровенно сексуальный контент" (фото и видео полового акта, мастурбации и т.д.), который должен был вступить в силу с 1 октября 2021 года, отменили.

Стоит отметить, что платформа OnlyFans оказалась на пике популярности во время пандемии коронавируса в мире. За несколько месяцев сайт привлек более 130 миллионов пользователей, а ее владелец Леонид Радвинский благодаря этому оказался в списке Forbes.

Ранее "Телеграф" сообщал, что беременная звезда Onlyfans Росио Пино пошла в политику и обещает избирательницам бесплатную пластику груди.

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