Циклон для последнего летнего дня: синоптики рассказали, где 31 августа ждать дождь с грозой

31 августа в некоторых областях Украины сохранится летняя погода, но уже через два дня ситуация изменится

Во вторник, 31 августа, в некоторых областях Украины повеет осенью из-за циклона, который окутает восток, а также частично центр, запад и север страны (смотри карту ниже).

По информации Укргидрометцентра, дожди с грозой сегодня пройдут в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве, Днепре, Черкассах и Чернигове. Несмотря на дождь, в вышеперечисленных областных центрах будет по-летнему тепло: +26 +30 градусов тепла. Также осадки 31 августа ожидаются в Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске и Львове. Правда, здесь будет куда прохладнее: столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса.

Тем временем в Киеве будет сухо и местами солнечно, а температура будет колебаться от +21 до +23 тепла.

А вот на юге страны последний летний день будет куда теплее: в Одессе будет до +27-ми и солнце, а в Херсоне — +28 +31 тепла.

Погода в Украине 31 августа будет весьма разнообразной в зависимости от региона

Отметим, что согласно народному прогнозу, который размещен на сайте "Синоптик", 31 августа отмечают день святых Флора и Лавра. И именно с этой даты традиционно начинаются осенние холодные утра, переходящие в заморозки.

И действительно, в Украине грядет похолодание. По словам синоптика Натальи Диденко, погода в первый день осени не будет существенно отличаться от августовской. А вот 2 сентября ситуация изменится: практически во всех областях ожидается дождь, а столбики термометров покажут всего +13 +17 градусов.

Напомним, что о погоде до 5 сентября включительно "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.