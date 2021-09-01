Осталось 200 украинцев: в МИД рассказали, продолжат ли эвакуацию из Афганистана

Министр Дмитрий Кулеба говорит, что об эвакуации Украину просят 200 наших сограждан и еще 4 страны

Невзирая на то, что ситуация в Афганистане накаляется, США вывели своих военных и контроль за аэропортом в Кабуле уже взял на себя "Талибан", Украина продолжит эвакуировать людей из горячей точки. Ведь с соответствующей просьбой к властям обратилось еще 200 украинцев, которые хотят домой.

Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу, который рассказал об эвакуации во время рабочей поездки в США.

По его словам, ситуация с эвакуированными людьми все время меняется: мол, кто-то не заявлял о себе ранее, кто-то изъявил желание, однако улетел другим рейсом. Однако, невзирая на плавающие цифры, Украина, по словам Кулебы, гарантирует, что на произвол судьбы не будет брошен никто.

По словам министра, большинство из желающих эвакуироваться — это дети и женщины, жизнь который остается в опасности. Кроме того, в МИД Украины обратились коллеги из 4 других стран, которые просят нашу страну помочь им с эвакуацией своих граждан.

Отметим, что за предыдущие шесть рейсов самолетами Украины из Кабула вывезли 650 человек — граждан разных государств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 31 августа, когда "Талибан" занял международный аэропорт в Кабуле, пути эвакуации могут измениться. Не исключено, что будут использованы наземные маршруты и другие аэропорты.