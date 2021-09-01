В одной области ситуация угрожающая: ученые рассказали, чего ждать от коронавируса в Украине осенью
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По прогнозам ученых, осенью заболеваемость коронавирусом будет только расти.
В Украине в начале осени заболеваемость коронавирусом продолжит расти.
Такой прогноз сделали ученые НАН Украины.
В первую неделю сентября количество положительных тестов на коронавирус вырастет до 1742, а на второй неделе — до 2300.
Среднее количество новых случаев увеличилась до 1490 человек в день (за две недели — на 49%), среднее количество летальных случаев — 41 смерть в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличилось на 67%).
Кроме того, в НАН отмечают значительный рост заболеваемости в Черновицкой области.
В отчете сказано, что там ситуация является угрожающей — заболеваемость самая высокая и стремительно растет. В области количество положительных тестов и случаев COVID-19 за последние две недели утроилось, а число госпитализаций — удвоилось.
Отметим, несколько дней подряд в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Так, за 31 августа зафиксировали 2075 случаев коронавируса. Днем ранее заболели 1356 украинцев.
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