В одной области ситуация угрожающая: ученые рассказали, чего ждать от коронавируса в Украине осенью

По прогнозам ученых, осенью заболеваемость коронавирусом будет только расти.

В Украине в начале осени заболеваемость коронавирусом продолжит расти.

Такой прогноз сделали ученые НАН Украины.

В первую неделю сентября количество положительных тестов на коронавирус вырастет до 1742, а на второй неделе — до 2300.

Среднее количество новых случаев увеличилась до 1490 человек в день (за две недели — на 49%), среднее количество летальных случаев — 41 смерть в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличилось на 67%).

Кроме того, в НАН отмечают значительный рост заболеваемости в Черновицкой области.

В отчете сказано, что там ситуация является угрожающей — заболеваемость самая высокая и стремительно растет. В области количество положительных тестов и случаев COVID-19 за последние две недели утроилось, а число госпитализаций — удвоилось.

Отметим, несколько дней подряд в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Так, за 31 августа зафиксировали 2075 случаев коронавируса. Днем ранее заболели 1356 украинцев.