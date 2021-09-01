Укр

На Киев и ряд областей обрушились грозы и шквальный ветер: кому не повезет больше всего

Автор
Е. Волкова
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Гроза и шквальный ветер уже бушуют на Киевщине и в западных областях. Новость обновлена 01 сентября 2021, 16:52
Гроза и шквальный ветер уже бушуют на Киевщине и в западных областях.

Погода в Украине продолжает портиться: вслед за Киевом, циклон накроет север и запад

На Киев и несколько украинских областей в среду, 1 сентября, обрушилась непогода: гроза и шквальный ветер, из-за которого спасатели и синоптики объявили штормовое предупреждение.

По информации Украинского гидрометцентра, буря с грозой в столице продлится до конца этого дня. Метеорологи также предупреждают киевлян о первом уровне опасности.

Под куполом циклона оказались и другие регионы, среди которых Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Черновицкая и Закарпатская области. Кроме того, по сравнению с другими регионами, здесь значительно прохладнее: в среднем, +15 +17 градусов.

Уже грядущей ночью погода испортится и в других украинских городах. В Укргидрометцентре предупреждают, что на западе и севере страны 2 сентября будет бушевать шквальный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. Ситуации также уже присвоили первый уровень опасности и просят украинцев быть осторожнее в непогоду.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко ранее говорила о том, что 2 сентября температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. Теплее будет на Юге и Востоке страны, а вот прохладнее — на Западе. При этом в большинстве регионов пройдут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на Левобережье.

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