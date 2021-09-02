Из-за непогоды поезда идут с опозданием на 3-5 часов: список проблемных направлений

Непогода в Украине внесла свои коррективы в график движения поездов, которые сильно задерживаются

Из-за внезапно испортившейся погоды в Украине произошел сбой в движении поездов, и некоторые из них придут с огромными задержками.

Об этом информируют в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, с наибольшим опозданием прибудет в Черновцы поезд №274 из Одессы, который задерживается уже на 5 часов и 10 минут. Почти на 4 часа дольше пробудут в вагонах пассажиры поезда №82 Киев — Ужгород.

Также в списке подвижных составов, которые из-за погоды и возникших технических сбоев приедут к конечным станциям позже, оказались:

№136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев — Трускавец (2 часа);

№ 791 Кременчуг — Киев (1 час 40 минут);

№ 12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);

№ 108 Одесса — Ужгород (1 час);

№ 38 Запорожье — Киев (1 час);

№ 26 Одесса — Рахов (40 минут);

№ 11 Львов — Одесса (40 минут).

Отметим, что в пресс-службе "Укрзализныци" в непогоду не исключают изменения в движении поездов и в дальнейшем, поэтому просят следить за изменениями на их сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что недавно в Запорожской области под станцией "Запорожье-2" с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда. "Укрзализныця" после аварии предупредила о задержке движения пассажирских поездов.