Укр

Из-за непогоды поезда идут с опозданием на 3-5 часов: список проблемных направлений

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
71
Некоторые поезда задерживаются на 40 минут, другие - до 5 часов Новость обновлена 02 сентября 2021, 10:25
Некоторые поезда задерживаются на 40 минут, другие - до 5 часов

Непогода в Украине внесла свои коррективы в график движения поездов, которые сильно задерживаются

Из-за внезапно испортившейся погоды в Украине произошел сбой в движении поездов, и некоторые из них придут с огромными задержками.

Об этом информируют в пресс-службе "Укрзализныци". 

Так, с наибольшим опозданием прибудет в Черновцы поезд №274 из Одессы, который задерживается уже на 5 часов и 10 минут. Почти на 4 часа дольше пробудут в вагонах пассажиры поезда №82 Киев — Ужгород.

Также в списке подвижных составов, которые из-за погоды и возникших технических сбоев приедут к конечным станциям позже, оказались: 

  • №136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа 10 минут);
  • №49 Киев — Трускавец (2 часа);
  • № 791 Кременчуг — Киев (1 час 40 минут);
  • № 12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);
  • № 108 Одесса — Ужгород (1 час);
  • № 38 Запорожье — Киев (1 час);
  • № 26 Одесса — Рахов (40 минут);
  • № 11 Львов — Одесса (40 минут).

Отметим, что в пресс-службе "Укрзализныци" в непогоду не исключают изменения в движении поездов и в дальнейшем, поэтому просят следить за изменениями на их сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что недавно в Запорожской области под станцией "Запорожье-2" с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда. "Укрзализныця" после аварии предупредила о задержке движения пассажирских поездов.

Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Политика
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Категория
Деоккупация Крыма уже близко
"У них просто не будет другого варианта": Резников озвучил причину и сроки возвращения Крыма в Украину
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом
Дата публикации
Категория
Есения Селезнёва. Телеграф
Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября