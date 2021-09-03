Укр

И снова 3 сентября: почему в этот день все слушают Шуфутинского

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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3 сентября стало одним из "праздников" Новость обновлена 03 сентября 2021, 13:53
3 сентября стало одним из "праздников"

Сегодня в очередной раз все переворачивают календарь и вспоминают легендарную песню Шуфутинского.

Уже много лет дата 3 сентября у многих ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского.

В этот день каждый раз непроизвольно вспоминается, что листья начинают желтеть, а рябины "разгораются костром". Песня "Третье сентября" написанная еще в далеких 90-х в этот день становится социальным феноменом и чем-то родным и близким.

Каждый год в это время медиапространство заполняется мемами о песне, а артист становится главным героем соцсетей.

При этом за столько лет шутки не надоели и не потеряли своей актуальности — пользователи заполняют свои страницы в социальных сетях новыми картинками и текстами о дне, который уже стал неофициальным праздником.

"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки

"Телеграф" собрал для вас лучшие мемы и шутки о дне, "когда горят костры рябин".

Также предлагаем вам прочитать подборку анекдотов и зарядиться порцией позитива на весь день.

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