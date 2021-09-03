И снова 3 сентября: почему в этот день все слушают Шуфутинского

Сегодня в очередной раз все переворачивают календарь и вспоминают легендарную песню Шуфутинского.

Уже много лет дата 3 сентября у многих ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского.

В этот день каждый раз непроизвольно вспоминается, что листья начинают желтеть, а рябины "разгораются костром". Песня "Третье сентября" написанная еще в далеких 90-х в этот день становится социальным феноменом и чем-то родным и близким.

Каждый год в это время медиапространство заполняется мемами о песне, а артист становится главным героем соцсетей.

При этом за столько лет шутки не надоели и не потеряли своей актуальности — пользователи заполняют свои страницы в социальных сетях новыми картинками и текстами о дне, который уже стал неофициальным праздником.

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"Телеграф" собрал для вас лучшие мемы и шутки о дне, "когда горят костры рябин".

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