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Какой праздник 14 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Праздник 14 сентября 2021 Новость обновлена 13 сентября 2021, 13:03
Праздник 14 сентября 2021

Этот день в старину называли началом бабьего лета

Во вторник, 14 сентября, православные верующие чтят память святого Симеона Столпника, или как говорили в народе — Семена Летопроводца.

Симеон был сирийским монахом, который жил в 4-5 веках на юго-востоке Малой Азии. Он умел исцелять духовные и телесные недуги, а также видел будущее. Многих он направил на путь истинный. Даже императоры и цари с разных уголков мира обращались к нему за советами.

Симеон Столпник
Симеон Столпник

14 сентября в народе говорили о начале Бабьего лета, когда начиналась оттепель после первых осенних холодов. В это время часто устраивали шумные гулянья с песнями и хороводами. Так отмечался праздник урожая, когда воздавалось благодарение Матери-земле. В этот период завершались сезонные работы на огородах.

Народные приметы о погоде 14 сентября:

  • Теплая погода предвещает теплую зиму.
  • Сухая погода – осенью тоже будет мало дождей.
  • Погода дождливая – осень будет с большим количеством осадков.
  • Много паутины – осень будет сухой и длинной.

Что нельзя делать 14 сентября:

  • Чтобы в доме поселилась удача, 13 сентября запрещено было выкидывать остатки еды. Продукты отдавали животным или кормили бездомных.
  • Нежелательно устраивать сухую уборку (так можно вымести удачу из дома).
  • Не стоит в этот день высказывать недовольство. В противном случае, столкнетесь с настоящей бедой.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

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