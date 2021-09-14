Какой праздник 14 сентября: народные приметы и запреты
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Этот день в старину называли началом бабьего лета
Во вторник, 14 сентября, православные верующие чтят память святого Симеона Столпника, или как говорили в народе — Семена Летопроводца.
Симеон был сирийским монахом, который жил в 4-5 веках на юго-востоке Малой Азии. Он умел исцелять духовные и телесные недуги, а также видел будущее. Многих он направил на путь истинный. Даже императоры и цари с разных уголков мира обращались к нему за советами.
14 сентября в народе говорили о начале Бабьего лета, когда начиналась оттепель после первых осенних холодов. В это время часто устраивали шумные гулянья с песнями и хороводами. Так отмечался праздник урожая, когда воздавалось благодарение Матери-земле. В этот период завершались сезонные работы на огородах.
Народные приметы о погоде 14 сентября:
- Теплая погода предвещает теплую зиму.
- Сухая погода – осенью тоже будет мало дождей.
- Погода дождливая – осень будет с большим количеством осадков.
- Много паутины – осень будет сухой и длинной.
Что нельзя делать 14 сентября:
- Чтобы в доме поселилась удача, 13 сентября запрещено было выкидывать остатки еды. Продукты отдавали животным или кормили бездомных.
- Нежелательно устраивать сухую уборку (так можно вымести удачу из дома).
- Не стоит в этот день высказывать недовольство. В противном случае, столкнетесь с настоящей бедой.
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