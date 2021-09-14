Укр

Обыски на "Укрзализныце": в СБУ показали фото, из-за чего могли произойти аварии с пассажирскими поездами

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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На некачественных комплектующих сколотили миллионы Новость обновлена 14 сентября 2021, 10:58
На некачественных комплектующих сколотили миллионы

В СБУ говорят, что из-за коррупционеров на железной дороге могло бы произойти ЧП

Сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры провели масштабную совместную спецоперацию и раскрыли коррупционную схему в АО "Укрзализныця", из-за которой на железной дороге могли произойти аварии с пассажирскими поездами.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители говорят, что сотрудники одного из филиалов "Укрзализныци" закупали дешевые комплектующие, которые не соответствуют требованиям государственных стандартов, по цене дорогого качественного оборудования. Вместе с киевской фирмой дельцы на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии некачественных резиновых прокладок для рельсовых путей. В отчеты подозреваемые вносили недостоверную информацию и выводили в тень миллионы гривен.

Сейчас на предприятии проходят обыски по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Санкция предусматривает до 8 лет тюрьмы. На некачественную продукцию наложили арест.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили так называемый "Covid-бизнес" — схему подделки ПЦР-тестов для приложения "Вдома", которое устанавливают по возвращению в Украину из-за границы. Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение, а среди клиентов были люди, вероятно, инфицированные коронавирусом, что могло повлечь всплеск эпидемии.

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