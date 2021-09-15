Убили кастетом: прокурор рассказал новые подробности смерти Вячеслава Черновола

Украинского политического деятеля, журналиста и лидера "Народного движения" Вячеслава Черновола, погибшего 1999 году в результате аварии, на самом деле убили. Через 22 года после смерти Черновола стали известны жуткие подробности.

Об этом сообщил бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша в эфире "4 канала".

По его словам, Черновол погиб не просто в ДТП, а его убийство заказали. Ему нанесли четыре удара кастетом в затылочную область головы и таким же способом добили водителя автомобиля, в котором ехал Вячеслав Черновол.

"Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит", — отметил экс-заместитель прокурора.

Николай Голомша добавил, что в автомобиле Черновола были отключены подушки безопасности, а осмотр места происшествия был поддельный. Кроме того, на Волыни убили главного свидетеля по этому делу, а когда его труп эксгумировали, то обнаружили тяжелые металлы в костях. Также экс-заместитель генпрокурора сообщил, что эксперт, который якобы проводил вскрытие тела Вячеслава Черновола, на самом деле этого не делал и позже признался.

По словам экс-заместителя генпрокурора, когда следователи вышли на след команды Януковича, то дело об убийстве Черновола передали другому заместителю прокурора.

Напомним, что Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 в автокатастрофе на трассе "Борисполь — Золотоноша". В автомобиль, в котором он возвращался со встречи с региональными активистами "Народного движения", врезался грузовик. Дело о гибели Черновола закрыли в 2014-м году, однако впоследствии его снова возобновили. Новых выводов о гибели политического деятеля так и не было.

Стоит отметить, что в 2000 году Вячеслав Черновол получил звание Герой Украины посмертно.

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