Рождество Пресвятой Богородицы: дата, значение праздника, приметы и запреты дня

Рождество Пресвятой Владычицы отмечают ежегодно 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, по церковному календарю отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Полное название праздника звучит так — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это двунадесятый праздник, который открывает годовой цикл. В народе праздник известен, как Малая Пречистая. С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Как говорится в Евангелие, именно 21 сентября в Назарете в семье праведных Иоакима и Анны появилась на свет Дева Мария, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа. Богослужение этого дня полные радостных тонов, как на Рождество Христово или его Светлое Воскресение. Главные мотивы этой радости — это особая роль и значение Богородицы в деле спасения человечества.

Особое внимание в этот день уделялось женщинам как продолжательницам рода. Молились Богородицы бездетные женщины о зачатии.

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Народные приметы 21 сентября:

Хорошая погода – осень будет теплой.

Если зайцы роют глубокие норки, зима будет холодной.

Если человек родился 21 сентября, то его талисманом является алмаз и турмалин.

Что нельзя делать в этот день:

сквернословить и ругаться с близкими, кричать на детей;

злоупотреблять алкоголем;

грубить и обижать родителей, стариков;

выполнять тяжелую работу;

устраивать пышные празднества.

Также в сентябре 2021 года украинцы будут отмечать такие праздники, как День осеннего равноденствия и Воздвижение креста Господня.