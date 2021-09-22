Последняя готовность к "желтой" зоне карантина: как будет работать метро и другой транспорт в Украине

В общественном транспорте можно ездить исключительно в масках и соблюдая дистанцию

В четверг, 23 сентября, наша страна войдет в "желтую зону" карантина, что наложит некоторые особенности на жизнь украинцев. И если работа некоторых школ и садиков остается под вопросом из-за недостаточного процента вакцинированных сотрудников, то проблем с общественным транспортом возникнуть не должно.

Согласно условиям карантина, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро во всех городах будут курсировать в прежнем режиме. Однако водители и пассажиры должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, карантинные условия в "желтой зоне" касаются проведения массовых мероприятий и мест общественного посещения:

на мероприятиях — не больше одного человека на 4 кв.м.

в спорзалах — не больше одного человека на 10 кв.м.

в культурных учреждениях — залы должны быть полны наполовину

школы закроют на карантин, если 80% педагогов не успели вакцинироваться хотя бы один раз.

Отметим, что в Киеве транспортная система уже готовится к возможному локдауну более месяца — открыли регистрацию на получение специальных пропусков для метро, автобусов и наземного электротранспорта с 10 августа. Они будут персонализированными и только для работников критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что условия работы в "желтой зоне" могут быть ослаблены при вакцинации сотрудников и посетителей, но требования не коснутся несовершеннолетних, для которых вакцинация — вопрос медицинской уместности.