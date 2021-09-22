Укр

Последняя готовность к "желтой" зоне карантина: как будет работать метро и другой транспорт в Украине

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
В метро и другом транспорте можно пребывать только в масках Новость обновлена 22 сентября 2021, 14:09
В метро и другом транспорте можно пребывать только в масках

В общественном транспорте можно ездить исключительно в масках и соблюдая дистанцию

В четверг, 23 сентября, наша страна войдет в "желтую зону" карантина, что наложит некоторые особенности на жизнь украинцев. И если работа некоторых школ и садиков остается под вопросом из-за недостаточного процента вакцинированных сотрудников, то проблем с общественным транспортом возникнуть не должно. 

Согласно условиям карантина, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро во всех городах будут курсировать в прежнем режиме. Однако водители и пассажиры должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

Напомним, карантинные условия в "желтой зоне" касаются проведения массовых мероприятий и мест общественного посещения:

  • на мероприятиях — не больше одного человека на 4 кв.м.
  • в спорзалах — не больше одного человека на 10 кв.м.
  • в культурных учреждениях — залы должны быть полны наполовину
  • школы закроют на карантин, если 80% педагогов не успели вакцинироваться хотя бы один раз.

Отметим, что в Киеве транспортная система уже готовится к возможному локдауну более месяца — открыли регистрацию на получение специальных пропусков для метро, автобусов и наземного электротранспорта с 10 августа. Они будут персонализированными и только для работников критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что условия работы в "желтой зоне" могут быть ослаблены при вакцинации сотрудников и посетителей, но требования не коснутся несовершеннолетних, для которых вакцинация — вопрос медицинской уместности.

Теги:
#Транспорт #Метро #Трамваи #Автобусы #Карантин #Троллейбусы #Карантин Украина
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Украина
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела машины Сергея Шефира
По машине выстрелили 18 раз: детали покушения на Сергея Шефира (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач