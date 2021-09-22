Изменения карантина для школ и детсадов: кто не уйдет в "онлайн” даже в "красной" зоне

Правительство Украины не отправит на удаленное обучение воспитанников детсадов, спецучреждений и учеников с 1 по 4 класс

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко пролил свет на работу школ, которые с 23 сентября, с переходом страны в "желтую" зону, будут работать по новым правилам. Невзирая на количество привитых учителей и эпидобстановку в населенном пункте, дошкольники, ученики младших классов и спецучреждений уходить в "онлайн" не будут.

По словам министра, который огласил результаты заседания Кабмина, они не собираются отправлять на карантин воспитанников детсадов, спецучреждений и учеников с 1 по 4 класс. Соответствующие изменения внесли в постановление №1236, и работать они будут независимо от эпидемиологической обстановки в стране.

Напомним, карантинные условия в "желтой зоне" касаются проведения массовых мероприятий и мест общественного посещения.

Отметим, что в Киеве транспортная система уже готовится к возможному локдауну, но пока транспорт в Украине будет курсировать без изменений.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что условия работы в "желтой зоне" могут быть ослаблены при вакцинации сотрудников и посетителей, но требования не коснутся несовершеннолетних