"Желтый свет" для украинских школ: кого оставят в классах, а кого отправят в "онлайн"

Новый карантин в Украине, который уже начался, коснулся многих школьников, которые вынуждены учиться дистанционно

В четверг, 23 сентября, Украина вошла в "желтую" зону, вместе с чем работа большинства украинских школ оказалась под вопросом из-за того, что привиты от коронавируса менее 80% сотрудников.

Согласно постановлению Минздрава, учреждения-нарушители должны отправиться на карантин — распустить учеников и учить в режиме "онлайн".

Но так как таких школ оказалось много, чиновники сделали исключение для всех дошкольников, учащихся спецучреждений и общеобразовательных школ с 1 по 4 класс. Невзирая на то, в какую зону войдет Украина в будущем (будь то даже "красная"), ни сегодня, ни потом учить их дистанционно не будут: только на обычных занятиях оффлайн.

Отметим, что карантин особо не повлияет на работу общественного транспорта и почты. Но некоторым украинцам с 23 сентября все же придется привыкнуть к новым правилам.

Так, с сегодняшнего дня запрещено проводить мероприятия, если на них находится более одного человека на четыре квадратных метра, а просмотры кино и театральных выступлений должны проводиться при наполовину пустом зале.

В фитнесс-клубах и спортзалах ограничения серьезнее — там не должно быть больше одного человека на 10 квадратов площади помещения.

Интересно, что все эти ограничения снимаются, если более 80% персонала и все совершеннолетние посетители имеют паспорта вакцинации.

Напомним, в четверг, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" карантинную зону, но одновременно с этим в стране зарегистрировали новый рекорд заболеваемости — за сутки вирус зафиксировали почти у 8 тысяч человек.