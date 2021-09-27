Укр

Антициклон Lioba накроет Украину: как это отобразится на погоде

Автор
Елена Волкова
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Погода в Украине до конца недели обещает быть солнечной Новость обновлена 27 сентября 2021, 12:53
Погода в Украине до конца недели обещает быть солнечной

Украина окажется под куполом антициклона, который принесет в страну сухость и солнце

В ближайшие дни дождливая погода в Украине переменится, а причиной тому станет антициклон Liobа.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" информирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже 28 сентября в большинстве регионов будет держаться сухая погода: днем ожидается солнце и умеренное тепло, а ночью — холод и туманы.

Лишь в некоторых областях, продолжает Диденко, возможны кратковременные дожди: на Полтавщине, в Сумском и Харьковском регионах. Впрочем, уже со среды исключений не будет и во всей Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. А столбики термометров, преимущественно, покажут +15+16 градусов выше ноля.

В Укргидрометцентре солидарны с прогнозом синоптика: с 28 сентября и до начала октября включительно в Украине дождей не предвидится.

Напомним, начало октября в стране, по прогнозу метеорологов, будет отличаться антициклональным характером: ожидается спокойная погода без значительных осадков. Об этом "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Теги:
#Погода #Укргидрометцентр #Прогноз #Наталья Диденко
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