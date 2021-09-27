Кому жаловаться, если вашего ребенка заставляют убирать мусор во время уроков

Если в школе заставляют работать вместо уроков, можно напомнить пункты закона "Об образовании" и оформить жалобы в режиме "онлайн"

С наступлением осени в разных городах Украины все чаще можно увидеть школьников и студентов, которые убирают территорию от падающих листьев. Впрочем, такая работа вместо учебы является незаконной и ее можно с легкостью оспорить, сославшись на законодательство.

Прежде всего, педагогам стоит напомнить о пункте 5 статьи 53 закона "Об образовании", которым запрещается привлекать детей к такому труду, если это не предусмотрено образовательной программой. Более того, согласно санитарному регламенту, который обновили в 2021 году, уборка школьных территорий является под запретом. Однако есть правило, согласно которому ребята должны убирать за собой мусор и следить за чистотой на рабочем месте.

Единственная лазейка в законе — дети могут помочь с высадкой цветов или уборкой листьев в качестве волонтеров, но заставлять их это делать не имеют права.

В противном случае можно жаловаться на трудовую эксплуатацию уполномоченному ВРУ по правам человека (написать жалобу на электронку [email protected]), образовательному омбудсмену (форма жалобы доступна по ссылке), в Госсулужбу по вопросам труда и даже в полицию по номеру "102", где обязаны зафиксировать обращение.

Отметим, что за "эксплуатацию ребенка, не достигшего 16 лет, путем использования его труда" (ст. 150 УК Украины) предусмотрено до полугода ареста или до трех лет ограничения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, кого из школьников Минздрав не отправит в карантин, в какой бы зоне Украина не оказалась.