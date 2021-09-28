День Веры, Надежды, Любови: дата, традиции и история праздника

Праздник отмечают в одну и ту же дату, а именно — в последний день первого месяца осени, 30 сентября

В четверг, 30 сентября, в православной церкви почитают память раннехристианских святых, почитаемых в лике мучениц — Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

София была вдовой, а Вера, Надежда и Любовь — ее дочерями. Они жили во II веке в Риме и принадлежали к первым христианам. Именно за свою искреннюю веру они поплатились жизнью, хоть и не отреклись от нее. В день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Истерзанные тела дочерей София с почестями похоронила, а сама провела в молитве три дня у их гроба и умерла. Церковь чтит этих отважных женщин и поныне.

В этот день христиане молятся святым. У них просят семейного счастья, а также избавления от бесплодия.

Считается, что, если испечь каравай или пирог, то в семью вернутся взаимопонимания и гармония, но ни в коем случае нельзя выбрасывать и крошки такого каравая.

30 сентября не рекомендуется заниматься домашней уборкой, приготовлением пищи, рукоделием. Устраивать пышные застолья не стоит, также как и ругаться, ссориться с близкими, особенно это касается женщин. Венчание лучше перенести на другой день.

С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".