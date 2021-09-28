Подарок на День учителя 2021: интересные и практичные идеи

День учителя в 2021 году выпадает на 3 октября

В этом году 3 октября в Украине отмечают День учителя. В этот праздник благодарные ученики и их родители приветствуют любимых педагогов, а еще — делают оригинальные подарки, в частности своими руками.

Если вы еще не решили, что именно подарить любимому наставнику, тогда наша подборка интересных и практичных презентов для вас.

Классический вариант: букет цветов

Цветы — это традиционный презент для вручения педагогам. Можно выбрать скромный стильный букет или шикарную композицию. Учитывайте, кому будете вручать цветы — мужчине или женщине.

Сладости

Конфеты и тортики никогда не потеряют актуальности. Главное - проявления креатива, чтобы такой подарок запомнился. Закажите эклеры с надписями, необычные кексы или целый торт в форме учебника по предмету. Такой подарок запомнится надолго и уже точно станет более рациональным, чем цветы.

Дневники и блокноты

Учителя постоянно что-то записывают. Блокноты в кожаном переплете: максимум стиля, минимум вычурности. Этот стильный аксессуар напомнит учителю о том, что даже записи нужно делать с большим вкусом.

Корзина из набора чаев или кофе, посуда, термочашка

Сложите в корзину несколько сортов чая или кофе, дополните ее медом, печеньем, коробкой конфет. Добавьте к подарку заварочный чайник красивого дизайна. Также вы можете подарить термочашку, которая будет сохранять тепло.

Аксессуары для компьютера

Коврик, мышка, клавиатура, набор флешек, наушники — любой предмет из этого списка станет отличным подарком для многих педагогов.

Канцелярские наборы

Предметы можно оригинально оформить, сложив их в специальный пенал или в шкатулку.

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Также хорошими презентами для учителей станут: настольная лампа, художественная картина, книга, доска для заметок, эргономичное кресло, настенные часы, билеты на культурное мероприятие.

Кроме этого, любой учитель сможет оценит креатив. Можно потратить немного времени на создание видео-открытки, которая поразит преподавателя в самое сердце. Это может быть формат интервью с учениками и родителями, нарезка смешных историй о классе. В общем все, что напомнит преподавателю о том, что дети ценят его труд.

Вы также можете поздравить учителя забавным стихом или открыткой.