Пытали и сбрили бороду: в больнице РФ тюремщики избили пожилого крымчанина после инсульта

Омбудсмен говорит, что нападение на политзаключенного — акт мести Кремля за крымскотатарский язык

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о пытках в отношении крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в тюремной больнице Ростовской области. Невзирая на то, что 61-летний политзаключенный перенес микроинсульт, российские тюремщики повалили его на пол, били в спину и насильно сбрили ему бороду.

Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в "Фейсбуке".

Известно, что Газиева задержали еще в 2019 году из-за записей разговоров на политическую тематику, на основе чего его обвинили в терроризме. Невзирая на отсутствие улик и ухудшение здоровья политзаключенного, мужчину продолжают удерживать за решеткой, периодически издеваясь над ним.

Денисова говорит, что последнее нападение — это акт мести Кремля за то, что на суде он говорит исключительно на крымскотатарском языке и постоянно отстаивает свои права и позицию.

Украинский омбудсмен говорит, что происходящее с крымчанином — пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По поводу пыток она уже обратилась к коллеге из РФ Татьяне Москальковой, генпрокурору России Игорю Краснову и верховному комиссару ООН Мишель Бачелет, а также Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовичу и председателю ОБСЕ Анн Линде, у которых просит помощи в освобождении всех узников Кремля.

Напомним, в оккупированном Крыму продолжаются задержания представителей татарского населения и в неизвестном направлении вывезли Эльдара Менсеитова.