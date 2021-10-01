Больничные в Украине стали выдавать по-новому: пошаговая инструкция

Планируется, что с помощью электронных больничных Украина сэкономит около 4 млрд гривен

С 1 октября Украина полностью переходит на электронные больничные, для оформления которых нужно вносить личные данные в электронную систему здравоохранения.

О том, как отныне будет работать новинка и какие шаги предпринять для оформления документа, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Чиновник говорит, что реформировать эту систему пытались почти 10 лет, и теперь услуга станет доступнее для украинцев и сэкономит более 4 млрд бюджетных гривен.

"Работает это так. После обследования пациента врач формирует медицинское заключение. Он создает его в Реестре и заверяет электронной подписью. Пациент получает смс, — объясняет шаги Федоров. — Дальше документ попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности — документ, по которому начисляются выплаты. Пациент получает вторую смс. А работодатель видит ваш документ на портале ПФУ. Все быстро и максимально автоматически".

Пример сообщений при оформлении Е-больничных

Министр говорит, что переходный этап в рамках данной реформы начался этим летом: к системе Е-больничных подключились практически все больницы, а люди оформили почти миллион таких документов.

Тем, кто не сможет справиться с новинкой самостоятельно (к примеру, пенсионеры), будут помогать медики, которые прошли специальное онлайн-обучение.

Напомним, внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией, так как электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов.

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