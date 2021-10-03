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Покров Пресвятой Богородицы: дата, значение праздника

Автор
Татьяна Кармазина
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Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы

Покров день верующие отмечают 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы — это великий непереходящий праздник, который всегда отмечается православной церковью 14 октября. В этом году Покров день выпадает на четверг. Смотрите в календаре "Телеграфа", какие еще церковные праздники отмечаются во втором месяце осени-2021.

Православный праздник связан с легендой. Согласно ей, когда жители Константинополя (сейчас Стамбул, Турция) спасались от врагов, им неожиданно явилась Богородица и укрыла их своим покровом, чтобы жители спрятались под ним. Так их никто не мог видеть. Напомним, что согласно Евангелие, Богородица является матерью (Дева Мария) Иисуса Христа. Ее рождение — Рождество Пресвятой Богородицы — ежегодно отмечается 21 сентября.

Покров Пресвятой Богородицы был введено еще во времена крещения Руси, особое почитание праздника начинается с XII века.

Вариантов икон Покрова Богородицы существует немало, но все они изображают Деву Марию, держащую в руках покров (омофор) в окружении жителей города или святых, ангелов. Этот образ является символом заступничества Высших сил за человечество. Верующие молятся Богородице об избавлении от недугов, уныния, вредных помыслов, а также просят семейного счастья, замужестве.

Покрова Пресвятой Богородицы - икона
Покрова Пресвятой Богородицы - икона

Добавим, что с 1991 года Покров день в Украине отмечается вместе с Днем украинского казачества, а с 2014 года — Днем защитника и защитниц Украины. Последний является государственным и нерабочим днем.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются украинцами в октябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Покров Пресвятой Богородицы
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