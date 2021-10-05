"Продаю инвайт в клабхаус": в сети продолжают шутить о сбоях в популярных соцсетях

В соцсети Twitter вовсю обсуждают неполадки в Instagram и Facebook

В понедельник, 4 октября, в работе социальных сетей и мессенджеров Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok произошел масштабный сбой. Сайты "слегли" около 18:40 по Киеву по всему миру.

Пользователи Twitter, которые обратились к соцсети как к последней инстанции, не смогли обойти эту проблему стороной и уже создали многочисленные мемы и фотожабы по этому поводу. Люди продолжают шутить и иронизировать о коллапсе сетей.

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Смешные твиты о сбое соцсетей

Также добавим вам несколько уморительных мемов, которые хоть немного повысят настроение в эту ночь.

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за сбоя в работе соцсети Facebook, рухнули акции многих технологических компаний, среди которых Microsoft, Apple, Moderna и другие.